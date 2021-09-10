"10 сентября в Республике Бурятия прошла церемония, посвященная открытию после реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Кяхта". Символично, что впервые автомобили пересекли границу с Монголией в Кяхте также в сентябре, 20 лет назад", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реконструкция погранперехода, которая велась в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (2012-2021)", позволила создать новую инфраструктуру для служб пограничного, таможенного и иных видов контроля.

"Построено более 40 зданий и сооружений административного, хозяйственного, бытового и инженерно-технического назначения. Проведена работа по оснащению погранперехода современным оборудованием. Благодаря двукратному увеличению количества полос движения разделены потоки движения транспорта, что позволило повысить безопасность движения в пункте пропуска", — сообщает учреждение.

В сообщении говорится, что пропускная способность МАПП "Кяхта" увеличена в два раза по количеству транспорта (до 1000 транспортных средств в сутки) и в три раза по количеству людей (до 5000 человек в сутки). Это позволяет сократить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы и способствует увеличению скорости доставки грузов.

В пресс-релизе подчеркивается, что в пункте пропуска созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения госграницы туристами и представителями бизнеса.

Работы по реконструкции МАПП "Кяхта" начались в 2013 году. В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Логистика международной торговли" на обновление пункта пропуска было выделено 602 млн рублей.