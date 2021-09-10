"Скоро мы представим новое предложение: прямые авиарейсы между Шарм-эль-Шейхом и Луксором и прямое авиасообщение между Хургадой, Асуаном, Абу-Симбелем", — сказал он.

Так министр ответил на вопрос о том, планирует ли Египет продвигать на российском рынке экскурсионные туры или по-прежнему упор будет делаться на пляжном отдыхе.

"Таким образом, туристы смогут сочетать отдых на солнечных пляжах с культурной программой. Отличительная черта египетского туризма – культурное наследие. Поэтому мы хотим увеличить количество рейсов по доступным ценам между курортами и долиной Нила", — сказал он.