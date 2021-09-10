"После событий 2011 года в Египте, а затем и проблем с российским рынком, многие отели стали демпинговать, распродавать номера по очень и очень низким ценам. А это опасно для качества того продукта, который мы можем предложить нашим гостям, а теперь и для их здоровья. Вот поэтому я издал постановление об установлении минимальной цены за номер. Это очень приемлемая цена – $28 за номер в четырехзвездочном отеле и $40 за номер в пятизвездочном отеле. За "все включено" это недорого", — рассказал он.

По словам министра, эта мера вводится для того, чтобы в отелях был установлен минимальный уровень сервиса, а также соблюдались санитарно-эпидемиологические правила, что сейчас важно для всех туристов.

"Думаю, что когда вы предлагаете номер в пятизвездочном отеле за $22, вы не можете быть уверены в уровне гигиены, который вы можете предоставить. А у нас в приоритете гигиена и репутация Египта. Туристы разницы не почувствуют – это коммерческие отношения между отелем, агентством и туроператором", — добавил он.

Министр заверил, что установление минимальных цен не приведет к росту стоимости размещения в отелях. "Всем отельерам нужна выручка после кризиса. Так что цены не вырастут. Что действительно вырастет, так это качество сервиса", — подчеркнул он.

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