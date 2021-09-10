"Надеюсь, что российские власти примут решение увеличить число рейсов в Египет в ближайшее время, также и по чартерным рейсам, — мы готовы", — сказал Аль-Анани.

Он отметил, что сейчас много сомнений может быть не только относительно вопросов, связанных напрямую с туризмом, но и с вопросами здоровья.

"Для всех нас, для российских властей, для египетских властей, здоровье наших гостей и наших людей, конечно же, в приоритете", — сказал он.

Говоря о том, планируются ли какие-то специальные меры для восстановления турпотока из России на уровне до 2015 года, аль-Анани выразил надежду на то, что этих показателей возможно будет достичь уже скоро.

"Меня очень обнадежило то, что я услышал здесь от партнёров в отрасли. Они настроены оптимистично и говорят о большом желании российских туристов, просят меня поскорее договориться с российскими властями о количестве рейсов и чартерах. Что я и делаю", — сказал египетский министр.

При этом он подчеркнул, что с уважением относится к решениям и срокам российской стороны.

Оценивая по просьбе агентства возможные сроки восстановления турпотока и доходов от туризма на допандемийном уровне в целом аль-Анани затруднился дать какую-либо оценку.

"Потому что это не вопрос решений на местах. Это зависит от того, как развивается ситуация с пандемией в странах-источниках выездного туризма, от решений правительств этих стран, от самих отдыхающих – от того, могут ли они себе позволить путешествовать", — ответил он.

"Однако, думаю, что среди тех, кто примет решение поехать на отдых, Египет будет среди приоритетных направлений. Я не так много мест знаю кроме Шарм-эль-Шейха и Хургады, где вы можете в ноябре надеть купальник и отправиться нырять. Так что, думаю, конкуренция здесь складывается в нашу пользу", — рассказал министр.

Он отметил, что египетские курорты практически свободны от коронавируса, в особенности побережье – Шарм-эль-Шейх, Хургада, Мараса-эль-Алам, Таба.

"Цены у нас очень доступные. Наши курорты хорошо известны туристам, так что они возвращаются к нам, им не приходится для себя что-то открывать, и это очень важно", — сказал египетский министр.