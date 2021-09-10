"У меня была очень плодотворная встреча с госпожой Анной Поповой (главой Роспотребнадзора — ИФ), она заверила меня, что съездившие в Египет туристы вернулись здоровыми, и что число новых случаев или число тех, кто вернулся из Египта с какими-то симптомами, составляет менее 1%. Я был рад это услышать", — сказал он.

По словам министра, он приехал в Россию, чтобы провести ряд встреч с российскими коллегами.

"В первую очередь, чтобы убедиться в том, что все туристы, съездившие недавно в Египет, вернулись в добром здравии. Кроме того, я хочу заверить российские власти в том, что мы можем принять большее количество российских туристов. При этом мы с уважением относимся к их решению и срокам в том, что касается отправки российских туристов в Египет. Мы готовы принять больше туристов, чем в 2014 году, когда у нас побывали 3,2 млн российских туристов", — добавил аль-Анани.

Он напомнил, что в 2019 году Египет принял рекордные 15 млн иностранных туристов, а сейчас, с начала 2021 года также идет значительный прирост числа туристов.

Помимо Поповой министр, по его словам, встречается с главой Ростуризма Зариной Догузовой, туроператорами и турагентствами, отправляющими туристов в Египет.

РФ с 9 августа в ограниченном объеме возобновила регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. 16 августа оперштаб правительства по борьбе с завозом и распространением коронавируса разрешил увеличить число разрешенных рейсов втрое и добавить к Москве регионы. Рейсы можно выполнять из 41 города.