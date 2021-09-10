"В КСК начался отбор инвестиционных проектов для реализации на Северном Кавказе. Единый институт развития СКФО предлагает комплексную помощь бизнесу", — говорится в сообщении.
Среди механизмов — финансирование проектов в стратегических для Северного Кавказа отраслях экономики на льготных условиях.
Помимо этого, будут проводиться консультации инвесторов по действующим в макрорегионе механизмам господдержки и оказываться содействие в их получении.
"Наша главная задача — содействие в формировании привлекательной инвестиционной среды для устойчивого развития Северного Кавказа за счет поддержки экономически эффективных проектов", — приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.
Средства господдержки направят как на развитие действующих производств, так и на создание новых.
Как отметил гендиректор КСК Хасан Тимижев, отдельное внимание будет уделено проектам с экспортным потенциалом. "Базовыми отраслями на сегодня являются: туризм, сельское хозяйство и производство, большая часть интересантов работает именно в них", — цитирует пресс-служба Тимижева.
Среди отраслевых приоритетов: промышленность, сельское хозяйство и рыбоводство, туризм, деятельность в сфере санаторно-курортного оздоровления, реабилитации и медицинского туризма, транспортировка и хранение, it-технологии, добыча полезных ископаемых, строительство.
Также в них входят энергетика, включая альтернативную; экологические проекты, в том числе направленные на сбор, утилизацию отходов и обработку вторичного сырья.
Как сообщалось, в апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и функционирует на базе АО "Курорты Северного Кавказа".