"Дальневосточный авиационный музейно-выставочный центр под открытыми небом стал подарком жителям и гостям в преддверии Дня города. Это новое культурное учреждение, в котором собрана вся история отечественной авиации на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Инициативу создания подобного музея ранее выдвинули летчики авиатранспортного отряда Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" Анатолий Бортник и Михаил Сухач еще в 2006 году. Но только в 2019 году приморская некоммерческая организация впервые получила субсидию из краевого бюджета.

В 2020 году также были выделены деньги, которые пошли на обустройство выставочной площадки, мест для установки техники, а также реставрацию пяти экспонатов — самолеты Ил-14, Ан-8, Ту-134, вертолет Ми-34. Их передал музею авиазавод "Прогресс" — они восстановили и перекрасили ранее списанные воздушные суда. В будущем центру планируют передать еще три единицы техники.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что открытие центра состоялось 10 сентября, в день 149-летия со дня рождения исследователя, ученого и писателя Владимира Арсеньева.

"Знаменательно, что именно в День рождения Владимира Арсеньева открывается этот музей — давняя мечта горожан, энтузиастов, которые отдали многие годы полетам и авиации, тех, кто верил, что когда-то здесь появится такой центр. Уверен, он станет местом притяжения арсеньевцев, гостей города, туристов. Хочу выразить слова огромной благодарности Анатолию Марковичу, стоявшему у истоков создания этого музея", — отметил Кожемяко.