"Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии: принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", — сказал Путин.

"Вы мне об этом не говорили", — с удивлением сказал белорусский президент, после чего поблагодарил российского коллегу.

"До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас — 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро", — отметил Путин.

Туристам, прибывающим в Белоруссию с сертификатом о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, не требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, а также прохождение 10-дневной самоизоляции. Курс вакцинации должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Белоруссии. При транзите граждан РФ в Россию ПЦР-тест и самоизоляция не нужны. Самоизоляция отменена и для лиц, следующих в Белоруссию для проведения вакцинации против COVID-19.