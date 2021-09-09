"Два важных события, произошедших этим летом – старт программы "Песочница Пхукета" 1 июля для вакцинированных туристов и старт программы "Самуй Плюс" 15 июля. В ее рамках для вакцинированных туристов открылись Пхукет и три острова провинции Сураттхани – Самуй, Пхан Нга и Тао. С 1 октября планируется открыть еще ряд регионов. Для российского рынка важно, что это Бангкок и Паттайя. Также важно, что это Чанг, Хуахин и Чиангмай, которые, может быть, не так популярны у российских туристов, как Бангкок и Паттайя, но тоже пользуются популярностью", — сказал он.

По словам Кинеля, до поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

"Система туризма построена на четком соблюдении стандартов, разработанных правительством. По стандарту SHA аккредитованы более 16 тыс. компаний – это отели и конгресс-залы, рестораны и кафе, развлекательные парки, зоопарки и музеи, транспортные компании, турагентства, торговые центры, расположенные в наиболее популярных у туристов провинциях. Получить информацию о сертифицированный объектах можно на сайте Thailandsha.com", — добавил представитель ТАТ.

Страховку, включающую лечение COVID-19, по его словам, можно приобрести у российских и тайских страховых компаний. В Таиланде такую страховку предлагают около 20 страховщиков, стоит она 2,5-2,6 тыс. бат или около 5 тыс. рублей.

Отвечая на вопросы туроператоров, когда Таиланд снимет ограничения на въезд полностью, Константин Кинель подчеркнул, что у властей страны есть дорожная карта, в соответствии с которой открываются новые регионы.

"Программы "Песочница Пхукета" и "Самуй Плюс" – уже определенный шаг вперед. Идет разговор о том, чтобы в принципе расширить число регионов и сократить количество тестов, но в первую очередь это зависит от позиции министерства. Это вопрос безопасности не только туристов, но и местного населения. Поэтому естественно, что по мере улучшения ситуации с эпидемиологической обстановкой будут приниматься новые решения об открытии тех или иных регионов, но пока конкретных сроков нет", — сказал он.

С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.

В настоящее время авиасообщение между РФ и Таиландом отсутствует. Однако добраться на Пхукет можно с транзитом в Сингапуре, Дохе или Дубае.