"Все мы знаем, что COVID-19 коснулся всех стран, в том числе и России. На протяжении почти двух лет мир испытывает последствия пандемии, и Таиланд не исключение. Пандемия принесла неопределенность и стала вызовом, в особенности для туристической отрасли. Но у меня для вас хорошие новости. Правительство Таиланда постепенно движется к открытию границ, туристический бизнес разрабатывает новые продукты и сервисы для туристов", — сказал он на встрече с туроператорами в Москве в четверг.

"Все мы понимаем, что 14-дневный карантин является серьезным препятствием для массового тризма. Поэтому мы запустили сразу несколько программ, направленных на решение этой проблемы. Это программы "Песочница Пхукета" и "Самуй плюс", в рамках которых туристы могут путешествовать в эти провинции без карантина", — добавил посол.

Он напомнил, что в прошлом месяце программа "Песочница Пхукета" получила продолжение, и теперь иностранные туристы могут продолжить путешествия в провинциях Краби, Сурат Тхани и Пханг Нга после семи дней на Пхукете.

"С 1 сентября туристы из России, у которых есть прививка "Спутник V", могут въезжать на Пхукет без карантина. Я искренне верю, что с вашей помощью Россия займет место в первой пятерке стран-лидеров рынка уже в ближайшем будущем. Я знаю, что вы скучаете по Таиланду, и готов вас заверить, что Таиланд тоже очень соскучился по вам", — подчеркнул дипломат.

Он рассчитывает, что после открытия части курортов Таиланда для туристов из России с прививками турпоток начнет восстанавливаться.

"У меня есть мечта, чтобы до конца этого года мы могли бы совместными усилиями доставить 100 тыс. туристов в Таиланд. Давайте работать вместе, чтобы воплощать эти мечты в реальность. С момента приезда в Россию 5 месяцев назад я успел побывать во многих городах и увидеть многих людей. Каждый из них спрашивал меня, когда можно будет поехать в Таиланд, и это желание понятно: ведь до пандемии Таиланд принимал 1,5 млн российских туристов в год", — добавил посол.

В начале лета власти Таиланда утвердили модель возобновления туристических поездок под названием "Песочница Пхукета", согласно которой иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. Позже к Пхукету присоединились еще несколько провинций.

С 1 сентября власти страны разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина. Для въезда на территорию страны необходимо оформить разрешение на въезд (Certificate of Entry) в посольстве Таиланда.

В настоящее время авиасообщения между РФ и Таиландом отсутствует. Однако добраться на Пхукет можно с транзитом в Сингапуре, Дохе или Дубае.