"Emirates объявила о возобновлении рейсов в Санкт-Петербург с 8 октября 2021 года. Восстановлению авиасообщения с северной столицей России способствовали расширение географии полетов Emirates, постепенное ослабление въездных ограничений, а также рост спроса на путешествия по маршрутной сети авиакомпании", — говорится в сообщении.

С 8 октября рейсы между Дубаем и Санкт-Петербургом будут осуществляться четыре раза в неделю, а с 21 октября — ежедневно. Авиакомпания будет выполнять полеты на Boeing 777-300ER в компоновке с тремя классами обслуживания.

Рейсы EK 173 и EK 174 будут отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а рейсы EK 175 и EK 175 — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейс EK 173 будет вылетать из Дубая в 9:10 и прибывать в аэропорт "Пулково" в 14:15. Рейс EK 174 будет вылетать из Петербурга в 16:45 и возвращаться в Дубай в 23:45. Рейс EK 175 будет вылетать из Дубая в 15:45 и прибывать в Санкт-Петербург в 20:50, обратный рейс EK176 будет отправляться из "Пулково" в 23:15 и прилетать в Дубай в 6:15 на следующий день.

Авиакомпания Emirates из-за пандемии коронавируса прекратила с 25 марта 2020 года все регулярные пассажирские рейсы. С 11 сентября 2020 года авиакомпания возобновила рейсы из Дубая в московский аэропорт "Домодедово".