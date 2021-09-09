"Мы уже знаем, что будет сейчас в сентябре — а вероятность четвертой волны (коронавируса) она очень высокая", — сказал Хрипун на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Он отметил, что город готов быстро перепрофилировать медицинские мощности под его лечение.

Чуть позже чиновник уточнил журналистам, что в данный момент в Москве не наблюдается роста заболеваемости коронавирусом и уровня госпитализаций больных COVID-19.

"Роста заболеваемости сейчас нет, мы не видим никаких признаков. И заболеваемости, и уровня госпитализации. Причем не видим достаточно продолжительный период времени", — сказал Хрипун.

При этом, по его словам, в осенний период всегда наблюдается рост заболеваемости, что связано с возвращением людей из отпусков, с дачных участков, началом учебного года.

"Исходя из общих соображений, мы говорим о том, что четвертая волна весьма вероятна и что это может случиться уже в сентябре", — добавил он.

Ранее о риске подъема заболеваемости коронавирусом осенью в РФ заявила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.