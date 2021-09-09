В Ясной Поляне день рождения писателя празднуется по новому стилю — 9 сентября (обычно дата его появления на свет называется по старому календарю — 28 августа).

"На площадке у Дома писателя прошло традиционное "Слово о Толстом". После выступлений гостей и друзей музея состоялось возложение цветов к могиле Льва Николаевича в лесу Старый Заказ", — сказал собеседник агентства.

Затем на площадке перед Домом Толстого состоялся концерт Renaissance-квартета — камерного ансамбля, исполняющего музыку различных стилей и жанров: от произведений эпохи барокко до квартетов всемирно известных мастеров русского и зарубежного композиторского искусства.

Также для посетителей проводятся бесплатные десятиминутные экскурсии по дому писателя и флигелю Кузминских.

В этом году исполняется 150 лет с момента начала работы Льва Толстого над "Азбукой" — школьным пособием, которое можно назвать одним из любимых сочинений Льва Николаевича.

"Отдавая дань уважения "Азбуке", музей подготовил проект, посвященный этому пособию. В его рамках были записаны видеоролики с участием воспитанников детских художественных студий Дома культуры "Ясная Поляна", читающих рассказы из "Азбуки". Некоторые из этих рассказов прозвучали на "Слове о Толстом", — отметил представитель музея.

У Дома писателя состоялось торжественное открытие Международного шахматного турнира, который проводится музеем-усадьбой "Ясная Поляна" и Федерацией шахмат России. После открытия участники турнира провели сеанс одновременной игры на 100 досках, площадкой для которого стала территория усадьбы.

Рядом со входом в Дом Толстого проходит специальная выставка георгинов, выращенных тульским селекционером Олегом Дорогановым. Георгины из его коллекции украшают яснополянские клумбы, а сам селекционер каждый год приезжает в музей в день рождения писателя, чтобы украсить его могилу срезанными цветами.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают до 300 тыс. человек.