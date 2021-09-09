"В национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" не заложены мероприятия по развитию спортивного туризма. А тем временем отели могли бы стать базой для проведения спортивных мероприятий для любителей – лыжные марафоны, веломарафоны, бег, настольный теннис. Для этого следует создавать соответствующую инфраструктуру и популяризировать активный отдых", — сказал он, выступая на форуме "Россия — спортивная держава".

Как отметил Пайкин, в разработке законопроектов "О туристической деятельности" и "О туристических территориях" следует учесть вопросы развития спортивного туризма.

"В осеннюю сессию Госдумы, при разработке законопроекта о туристских территориях, мы внесем предложения, касающиеся спортивного туризма, с тем чтобы учитывать потенциал развития спортивного туризма на создаваемых туристских территориях и обеспечить строительство необходимых спортивных объектов: ландшафтных парков, беговых и велосипедных дорожек, плавательных бассейнов", — пояснил председатель комитета.

Пайкин подчеркнул, что в России спортивным туризмом занимаются более 3 млн человек. Мировой опыт показывает, что до 25% доходов туриндустрии развитых стран приходится на спортивный туризм.