Соответствующее соглашение между Smartavia и "Шереметьево" будет подписано 14 сентября, следует из сообщения аэропорта.

Перестанет ли перевозчик базироваться в "Домодедово" в связи с этим соглашением, непонятно: пресс-службах Smartavia и "Шереметьево" воздержались от комментариев. "Интерфакс" также направил запрос в пресс-службу "Домодедово".

Речь идет о полном переходе Smartavia из "Домодедово" в "Шереметьево", "но все может поменяться", сказал источник агентства, знакомый с деталями соглашения.

Smartavia — российская частная авиакомпания, контролируется холдингом Sky Invest бизнесмена Сергея Кузнецова. В 2020 году Smartavia перевезла 1,6 млн пассажиров (-20% г/г), по итогам июля этого года она стала девятой по пассажиропотоку среди других российских авиакомпаний.