"Заместитель министра по туризму Кубы Мария дель Кармен Орельяна Альварадо сообщила о том, что в ноябре текущего года планируется снять ограничения, принятые ранее из-за COVID-19, на въезд и перемещение туристов из РФ на Кубу, в связи с чем предложила рассмотреть возможность увеличения количества рейсов из России по туристическим направлениям республики", — говорится в сообщении.

В свою очередь, замглавы Росавиации Георгий Бахарев отметил высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы между странами.

Как отметили в ведомстве, во время встречи стороны обсудили выполнение полетов российскими авиакомпаниями ("Аэрофлот", AZUR air, Nordwind Airlines и Royal Flight) в текущих условиях ограничений и выразили надежду на скорейшее увеличение числа рейсов между странами.

Ранее власти Кубы объявили о готовности отменить с 15 ноября обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии и проводить их выборочно. Кроме того, с 8 сентября экспресс-тестирование на антиген коронавируса прибывающим нужно проходить не в аэропорту, а в отеле.