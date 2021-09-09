"Краснодарский край стоит на первом месте по числу продаж туров с кешбэком. Для того чтобы оценить работу программы, надо сверяться с самыми низкими месяцами загрузки. Это ноябрь, март. И мы видим рост загрузки в эти периоды практически в 1,5 раза. Конечно, это очень серьезный сигнал того, что программа кешбэка работает", — рассказала она на онлайн-конференции в четверг.

Как отметила Золотухина, Краснодарский край активно занимается популяризацией отдыха на курортах в низкий сезон. По ее словам, объемы инвестиций и интереса к отрасли говорят о необходимости развития всесезонного отдыха и загрузке огромных объектов размещения, которые строятся на протяжении всего года.

"Нужно сказать, что сегодня наш теплый и холодный сезон соотносятся как 60/40. То есть 40% российских туристов приезжают в Краснодарский край вне традиционного летнего сезона. Они, в первую очередь, отдыхают в горном кластере, либо пользуются услугами компаний, которые предоставляют услуги энотуризма, гастротуризма", — пояснила Золотухина.

Она также сообщила, что в Краснодарском крае действует 200 оздоровительных организаций, 140 из которых работают круглый год.

"Сегодня они предлагают не только традиционные программы оздоровления, которые у многих, к сожалению, ассоциируются с советскими медкартами, санаторными книжками. Но я заверяю, что это качественно другой продукт: мода на здоровье, велнесс. Это абсолютно европейская тенденция", — заключила она.