"Количество регулярных рейсов между двумя странами планируется увеличить с 11 до 33 рейсов в неделю по маршрутам Нур-Султан — Москва, Алма-Ата — Москва, Шымкент — Москва и Караганда — Москва", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться казахстанскими авиаперевозчиками Air Astana и SCAT.

В комитете отметили, что Казахстан сейчас согласовывает данный вопрос с Россией, так как для увеличения количества рейсов необходимо одобрение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Данное решение было принято на заседании межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний", — заверили в КГА.