"Зона катания на самом популярном и живописном Южном склоне будет расширена на 2,6 км. Это произойдет на участке от пересечения трасс "Явор-2" и "Примула" с трассой "Азалия". Такую возможность обеспечит прокладка новой трассы и установка еще одного подъемника. Это будет ленточный конвейер с галереей, так называемый "Волшебный ковер", который будет запущен в предстоящем зимнем сезоне. Его протяженность составит 150 м, производитель — компания LST (Франция- Италия)", — говорится в сообщении.

На курорте отмечают, что новая трасса среднего уровня сложности пройдет по локальному хребту на высоте более 1970 метров над уровнем моря. С ее склонов открываются прекрасные виды на Кавказский горный хребет.

"Кроме того, в районе верхней станции нового ленточного подъемника на южном слоне будет установлена еще одна вышка сотовой связи, на которой разместят свое оборудование 4 оператора сотовой связи. Это очередной этап работы, связанный с увеличением зоны покрытия территории курорта и получения устойчивого сигнала. Хорошая связь в горах является важным фактором безопасности гостей курорта", — сообщили в пресс-службе.

Трассы "Тритон", "Горизонт", "Явор" к новому зимнему сезону будут расширены. В целях повышения уровня комфорта на "Роза Хутор" появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес".

"На этом участке за счет демонтажа тоннеля появилась большая открытая площадка, что сделает это транспортное соединение более удобным. Все новшества обеспечат дополнительные безопасность и комфорт для лыжников и сноубордистов", — подчеркнули в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

"Роза Хутор" — крупнейший в России горнолыжный курорт в горах Сочи, построенный к Олимпиаде 2014 года. Здесь более 100 км трасс и 30 подъемников. В зимнем сезоне 2020 года курорт принял более 800 тыс. гостей. При этом он закончился на месяц раньше срока из-за начавшейся пандемии коронавируса.