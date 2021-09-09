"Этим летом Карачаево-Черкесию посетили 235 тыс. туристов. В сравнении с прошлогодними итогами летнего туристического сезона число отдыхающих в КЧР выросло почти на 10%", — сказал сотрудник министерства.

Он отметил, что с начала 2021 года крупнейшие курорты Карачаево-Черкесии, включая Домбай, Архыз и туркомплекс "Медовые водопады", посетили 1 млн 328 тыс. человек, что на 44% превышает показатели турпотока за январь-август прошлого года.

По мнению специалистов министерства, увеличение турпотока повлекло в том числе активное развитие туротрасли в республике, масштабное строительство объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.

Как ожидается, в 2021 году курорты Карачаево-Черкесии посетят 1,7 млн человек. Таких показателей регион сможет достигнуть в случае отсутствия ограничений в туристической сфере республики, отмечают в министерстве.