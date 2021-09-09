"Сегодня территория Калуги разрезана рекой и, для дальнейшего развития города, необходимо, безусловно, повышать связанность территорий. Сегодня одобрен инфраструктурный кредит, средства которого пойдут и на строительство канатной дороги через Оку", — сказал Хуснуллин на заседании правкомиссии.

Он отметил, что создание канатной дороги послужит импульсом к развитию территорий, включённых в ее маршрут.

Так, губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил, что в случае строительства канатной дороги уже через два года на одном из берегов Оки будет создан новый жилой район на 43 тыс.кв.м.

Ранее глава региона сообщал, что в случае одобрения кредита возведение канатной дороги начнется уже в 2022 году. Конечными точками маршрута новой транспортной системы станут комплекс "Квань" и музей космонавтики им. Циолковского.