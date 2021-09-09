"Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста для въезда в Турцию", — говорится в сообщении.

Как отмечает МВД Турции, ранее въезд без ПЦР-теста был возможен детям только до 6 лет. Новые правила действуют до конца сентября с последующим пересмотром требований.

Обновленную информацию порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили и туроператоры.

"По данным принимающего офиса TEZ Tour Турция, подкрепленным информацией от международной ассоциации воздушного транспорта, с 6 сентября изменились правила въезда в Турцию граждан РФ, не достигших возраста 12 лет. До 30 сентября им будет разрешен въезд в страну без предъявления результатов ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или антиген-теста", — сказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", компания получает много звонков с уточнениями по правилам въезда.

"Правила обновились в лучшую сторону, для туристов это существенная экономия денег", — пояснили в пресс-службе.

Что касается российских туристов старше 12 лет, то для въезда в Турцию им потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

От тестирования освобождены лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки в Турцию или пассажиры, у которых есть справка о перенесенной болезни, выданная за последние полгода.

По прибытии в Турцию пассажиров могут выборочно попросить сдать экспресс-тест.