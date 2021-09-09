Проект включает в себя создание горнолыжного комплекса, сети отелей разного класса, объектов общепита, досуга и развлечений, а также необходимой транспортной инфраструктуры. В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты, такие, как озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.

"К созданию объектов туристического кластера мы будем привлекать инвесторов. Механизм государственно-частного партнёрства успешно используется в нашем регионе. Также мы рассчитываем привлечь финансирование через инструменты, которые предлагает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Они очень удобны для регионов, и на Ямале уже есть успешный опыт их использования", — цитирует пресс-служба губернатор округа Дмитрия Артюхова.

В сообщении отмечается, что реализация проекта даст более 20 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, позволит создать более 1,7 тыс. рабочих мест на этапе строительства и столько же на этапе эксплуатации.