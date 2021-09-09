Ранее компания уведомила своих работников, что им необходимо привиться до 27 сентября. Исключение сделано лишь для тех, кто имеет медицинские противопоказания или религиозные причины для отказа от вакцинации.

Но даже в этих случаях окончательное решение об освобождении от обязательной вакцинации принимает компания. Те сотрудники, чьи заявления на этот счет отклонены, должны будут привиться до 2 октября. В противном случае им грозит отстранение от работы.

В свою очередь работники, заявления которых на исключение из программы вакцинации одобрены, будут разделены на две категории: регулярно контактирующих с пассажирами (бортпроводники, диспетчеры и пилоты) и тех, чьи контакты с клиентами минимальны (механики, инженеры, погрузчики багажа, сотрудники офисов). Первая категория работников отправится в неоплачиваемый отпуск на неопределенный срок, до улучшения ситуации с распространением коронавируса, говорится в письме Лимахера

Вторая категория сотрудников также отправится в неоплачиваемый отпуск, но до тех пор, пока авиакомпания не разработает меры санитарной безопасности и план еженедельного тестирования.

United Airlines, объясняя эти нововведения сотрудникам, приводит статистические данные о распространении COVID-19 в США, которые свидетельствуют о том, что число заболевших находится на самом высоком уровне с марта и "вероятно, будет расти на протяжении всей осени". В письме говорится, что большинство случаев госпитализации и смерти происходят среди непривитых людей.

Другие авиакомпании США также принимают меры для увеличения доли вакцинированных сотрудников. В Delta Air Lines заявили, что будут взимать дополнительно по $200 с работников, не сделавших прививку от COVID-19. American Airlines приняла решение платить меньше во время больничного заразившимся коронавирусом сотрудникам, которые не были вакцинированы.