"Аэропорт в Тобольске будет открываться в конце сентября, это знаковое событие для всего региона и, как мы рассчитываем, большой скачок в развитии туризма", — сказал Пантелеев.

По его словам, на первых порах аэропорт будет работать как внутренний.

"Сейчас открываются внутренние линии. Мы понимаем, что международная повестка может открываться, но на сегодняшний день делового туриста там нет, приезжают только с целью отдыха. Скорее всего, к открытию международных линий мы подойдем только к следующему летнему сезону, когда станет ясно, насколько направление востребовано", — уточнил вице-губернатор.

Он добавил, что строительство аэропорта в Тобольске является важной частью комплексной программы развития Тобольска и Тобольского района. Помимо строительства аэропорта, программа предусматривает масштабную реконструкцию исторической части города, а также строительство новых деловых центров, объектов размещения и т.д.

"За последние 15 лет мы вложили около 15 млрд рублей в реконструкцию Тобольского Кремля и других важных исторических объектов города, и процесс еще продолжается", — отметил Пантелеев.

Инвестором строительства аэропорта в Тобольске выступает "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. Компания передаст "Аэропортам регионов" в доверительное управление инфраструктуру аэропорта после его ввода в эксплуатацию.

Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Аэропорт сможет принимать стандартные самолеты гражданской авиации.