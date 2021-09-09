"В нынешнем сезоне туристический поток значительно возрос по сравнению с прошлым годом. За летние месяцы, по предварительным данным, порядка 1 млн 137 тыс. человек отдохнули в крае. Туристический поток уже в два раза больше, чем в 2020 году", — сказал Щур в четверг в ходе прямого эфира в официальном аккаунте правительства региона в соцсетях.

В 2020 году туротрасль пострадала от ковидных ограничений, край посетили 970 тыс. туристов, в том числе — 44,6 тыс. иностранных.

Нынешним летом, по его словам, практически полностью были заполнены базы отдыха в крае.

"Большой интерес отмечался со стороны жителей Республики Саха (Якутия), порядка 15% по базам отдыха — из этого региона", — сказал он.

"Наши усилия были направлены на внутренний туризм, сотрудничество с регионами Дальнего Востока и Сибири", — добавил глава краевого агентства по туризму. По его словам, в этом году туристической отрасли не удастся вернуться к допандемийным показателям. Так, пока сохраняются ограничения на событийные мероприятия. Ранее гастрономические, культурные фестивали, спортивные события в крае привлекали множество туристов.

Власти региона работают над развитием туристической инфраструктуры, разработаны туры выходного дня, муниципалитеты получают субсидии на благоустройство туристических достопримечательностей.

На Восточном экономическом форуме между Приморьем и корпорацией "Туризм.рф" подписано соглашение, направленное на развитие туристического потенциала региона, добавил Щур. Документ закрепил договоренности, достигнутые в июле этого года, когда делегация "Туризм.рф" посетила Приморье и ознакомилась с наиболее перспективными туристическими территориями в Лазовском округе, Партизанском и Хасанском районах, на острове Русский.

В регионе реализуется государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, направленная на создание условий для эффективного развития сферы туризма в регионе, поддержку социально значимых проектов в этой области.