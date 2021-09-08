Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, в помещениях башни начнет свою работу выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического имени Санкт-Петербург, а также местам, связанным с именем Петра Чайковского.

Летом здание башни было передано Центру музыкальной культуры "Чайковский". К началу сентября в помещениях произвели косметический ремонт, усилили безопасность на открытой смотровой площадке. Сегодня башня — одна из точек проведения юбилейного V фестиваля "Чайковский.spb.ru".

По велению Павла I итальянский архитектор Джакомо Феррари с 1799 по 1804 гг. возвел трехэтажное здание Ратгауза на месте гильдейского дома. Угол здания украшен необычной пятигранной по форме башней-ратушей. Позднее был надстроен деревянный павильон, в котором в середине XIX века размещался оптический телеграф. Именно этот павильон и балкон вокруг него теперь станут смотровой площадкой на высоте 47,5 метров, к которой ведут 233 ступени.