"Экомаршрут предназначен для детей разного возраста. На тропе установлено 15 стендов, на каждом из них посетители найдут персонажей народных сказок, былин, поверий", — говорится в сообщении.

Экотропа проходит по старинному парку "Ближние дубки" (объект культурного наследия регионального значения), созданному во времена Петра Первого, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. На маршруте установлены деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц.

В восточной части экомаршрута растет самый старый дуб заказника, которому не менее 340 лет. Он занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Общая протяженность тропы — 2,2 км. Ее можно пройти за час-полтора.

Как считают власти города, такие маршруты могут стать новой точкой притяжения и для туристов с детьми.