"Мы разработали для инвесторов и регионов Кавказа модульную систему формирования архитектуры, схожую с конструктором. Все рекомендованные в ней элементы дизайна и архитектуры легко сочетать между собой, а подробные рекомендации помогут создавать новые локации и преобразовывать существующие относительно быстро и просто, в едином стиле. При этом все решения гибкие, их можно адаптировать под конкретную территорию", — приводит пресс-служба слова директора фонда Алексея Хлопова.

Всего разработано 150 проектов развития с индивидуальным зонированием: от небольших смотровых площадок и точек для пикников на горных серпантинах до гостиничных комплексов и экотроп.

Проекты предполагают использование на популярных маршрутах семи регионов СКФО: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Дагестана и Ставропольского края.

Концепция согласована региональными органами власти Северного Кавказа и будет использоваться для благоустройства территорий, в том числе при реализации мер финансовой поддержки фонда.

Единый стандарт и модульные решения призваны ускорить создание в республиках Северного Кавказа комфортной туристической среды и приблизить отдых здесь к европейским стандартам.