"Авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус" приступает к полетам в Египет из российских регионов. Рейсы на курорты Красного моря будут выполняться из восьми городов. В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эль-Шейх — из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября)", — говорится в сообщении.

Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 747-400.

Отмечается, что билеты на рейсы продаются только в рамках комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле выбранной звездности и экскурсионные программы.

"По данным туристического оператора загрузка первых рейсов из регионов составляет 80-90%", — сообщает пресс-служба.



"Россия" уже летает в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы: рейсы открылись в августе.

Ранее в среду авиакомпания S7 сообщила, что в ноябре начнет полеты на курорты Египта из Екатеринбурга, Казани, Самары и Уфы.