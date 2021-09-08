"Каждый второй (54%) знает о программе туристического кешбэка, и большинство туристов хотели бы продления этой программы на 2022 год. Программа туристического кешбэка меняет отношение российских туристов к путешествиям внутри страны. Каждый десятый (10%) турист стал рассматривать российские курорты как альтернативу заграничным или уже поехал в поездку по России. Большинство туристов (77%) выступают за продление программы кешбэка на пятый этап в следующем году", — сообщает центр.

Как показал опрос НАФИ, на начало четвертого этапа распродажи туров с кешбэком каждый третий турист (32%) сообщил о планах воспользоваться акцией для путешествия по России. 6% туристов уже успели приобрести тур в рамках программы субсидирования поездок по стране.

"Чаще всего это были люди в возрасте 25-34 лет, женщины, квалифицированные специалисты. Подавляющее большинство из них (91%) считают удобным механизм возврата средств", — отметили в аналитическом центре.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в июле-августе 2021 года. Опрошено 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня. На четвертом этапе, стартовавшем 16 июня, туристы могут приобрести туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.