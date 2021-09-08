"С 8 сентября 2021 года изменились правила въезда на Кубу. Так, экспресс-тестирование на коронавирус теперь делается не в аэропорту, а непосредственно по прибытии туристов в отель. Это будет быстрый тест на антиген: его результат будет готов через 15 минут", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, протокол применяется в аэропортах Варадеро и Кайо-Коко.

Если результат экспресс-теста отказался положительным, то туристу придется сдать дополнительно ПЦР-тест. При необходимости путешественника могут отправить для наблюдения и лечения в изоляционный центр, в более тяжких случаях его госпитализируют.

В настоящее время для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего тестируют на коронавирус.

На прошлой неделе власти Кубы объявили о готовности отменить с 15 ноября обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии и проводить их выборочно.