"Авиакомпания открыла продажи на прямые регулярные рейсы из российских регионов на курорты Египта", — говорится в сообщении.

Из Самары в Хургаду полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам с 4 ноября. Обратный рейс будет выполняться по субботам. Из Самары в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам с 1 ноября. Обратный рейс из Шарм-эль-Шейха будет вылетать в среду.

Из Екатеринбурга в Хургаду полеты начнутся с 5 ноября с частотой раз в неделю по пятницам. Рейс в Россию будет вылетать по четвергам с 4 ноября. Из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться по вторникам со 2 ноября. Обратный рейс в РФ будет вылетать в понедельник с 1 ноября.

Из Уфы в Хургаду полеты будут выполняться раз в неделю по субботам с 6 ноября. Обратный рейс будет выполняться по пятницам с 5 ноября. Из Уфы в Шарм-эль-Шейх полеты будут выполняться по средам с 3 ноября. Обратный рейс из Шарм-эль-Шейха будет вылетать во вторник со 2 ноября.

Из Казани в Хургаду полеты будут выполняться с 5 ноября по пятницам. Обратный рейс также будет вылетать в пятницу. Из Казани в Шарм-эль-Шейх рейсы будут выполняться по вторникам со 2 ноября. Обратный рейс также будет отправляться во вторник.

Как сообщалось ранее, S7 с октября начнет полеты на курорты Египта из Москвы. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх дважды в неделю.