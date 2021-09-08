"Ростуризм, Росмолодежь, совместно с министерством науки и высшего образования РФ, АНО "Россия – страна возможностей", российским обществом "Знание" запустили регистрацию в программу бесплатных путешествий для российской молодежи на онлайн-трансляции "Маршрут к мечте", — говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Как отмечает ведомство, в рамках программы участники платформ "Россия – страна возможностей" и "Другое дело", конкурсов "Твой Ход" и "Большая перемена", российского общества "Знание" будут поощрены бесплатными поездками по России. География путешествий охватит все федеральные округа, будут доступны не менее 250 различных маршрутов на выбор. В программу путешествий будут включены образовательные модули. Регистрация проходит на сайте morethantrip.ru.

Первая поездка состоится 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня и многодневные поездки. Путешественники познакомятся с регионом, в том числе через культуру и общественно значимую деятельность. Для участников разработаны направления по урбанистике, IT, экологии, медиа и волонтерству.

Фото: Пресс-служба Росмолодежи

Как отметила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, только 45% россиян выезжают на отдых за территорию того региона, в котором проживают.

"Наша задача – это сломать. Этому будет способствовать и нацпроект «Туризм», и мы хотели бы, чтобы количество людей, которые выбирают профессию, росло. Сегодня 1,7 млн человек профессионально связаны с туризмом. Нам хотелось, чтобы было 4,7 млн человек", — цитирует ее Ростуризм.

Как сообщили в Ростуризме, в рамках программы создан единый медиапортал, на котором участники смогут выбрать путешествие и к нему присоединиться. Все желающие посетят VR-экскурсии по маршрутам. Молодые люди создадут туристические медиапродукты: подкасты для путешественников, аудиогиды для индивидуальных и групповых туров, видеоролики.

По словам главы ведомства Зарины Догузовой, концепция проекта – с одной стороны, показать ребятам самые яркие, уникальные и незабываемые места в стране, а с другой – дать возможность попробовать себя в чем-то новом, расширить горизонты.

Поездки будут организованы бесплатно.