для тяжелобольного ребенка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в среду.

"В ходе (проверки — ИФ) выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна, выполнявшего авиарейс сообщением "Симферополь-Екатеринбург", авиакомпании "Уральские авиалинии" жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжелым заболеванием", — говорится в сообщении.

Как сообщила авиакомпания "Уральские авиалинии" , по результатам внутренней проверки в авиакомпании выяснили, что женщина заказала услугу специального сопровождения ребенка до воздушного судна (далее ВС), "но, к сожалению, не уведомила авиакомпанию о том, что ребенку необходимо специальное сиденье для перевозки детей с ДЦП, которое устанавливается на штатное кресло в самолете"

"Скорее всего, это произошло из-за того, что мама Матвея не знала о необходимости данного дополнительного уведомления. Информация об этом находится на нашем сайте, но найти ее самостоятельно не так просто", — говорится в сообщении авиакомпании.

Сиденье, которое является составной частью коляски мальчика с ДЦП, — это не сертифицированное производителем самолетов устройство. Оно не отвечает необходимым требованиям безопасности и не имеет специальных креплений к штатному креслу и ремню на самолете, добавляют в авиакомпании.

"Размещение подобного устройства категорически запрещено. Тем не менее, пассажиры не были сняты с рейса, перелет из Симферополя в Екатеринбург ими был совершен. У ребенка был билет с отдельным местом 2F. При регистрации пассажирам была предоставлена услуга "Сопровождение маломобильных пассажиров до трапа самолета", а также посадка в самолёт в приоритетном порядке", — сообщили "Уральские авиалинии".

Авиакомпания в ближайшее время намерена упростить способ подачи заявки на перевозку пассажиров с особенными устройствами.

"Каждый такой запрос мы будем рассматривать в индивидуальном порядке и согласовывать возможность перевозки с производителем воздушного судна и инспекцией по безопасности полётов", — заявили в "Уральских авиалиниях".

Ранее в одном из местных СМИ появилась информация о том, что жительница Екатеринбурга не смогла попасть на самолет с тяжелобольным сыном из-за специального кресла.

В материале указано, что у мальчика тяжелая форма ДЦП, мать приобрела для него специальное кресло. Однако бортпроводник не согласился пустить екатеринбурженку в самолет с данным устройством, в связи с чем женщина была вынуждена держать десятилетнего сына на коленях в течение более чем трех часов перелета.