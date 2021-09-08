Отмечается, что Тульская область приняла участие в 27-м Международном форуме-выставке по туризму "Отдых", где была представлена в составе стенда национального туристического проекта "Императорский маршрут". Проект посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского дома Романовых.

"В области сохранилось много объектов историко-культурного наследия, связанных с представителями августейшей фамилии. Члены императорской семьи не единожды посещали Тулу, что дает региональным туроператорам возможность формировать тематические туры", — подчеркнули в пресс-службе.

В частности, экскурсионная программа может включать в себя обзорную экскурсию по маршруту следования императора Николая II во время приезда в Тулу в 1914 году. Акценты в таком туре могут быть сделаны на Дом Дворянского собрания, Тульский оружейный завод и музей самоваров, который когда-то назывался "Домом имени Александра II". Также на этом маршруте гости могут посетить Музей оружия.

Музей-усадьба художника Василия Поленова не ассоциируется напрямую с семьей Романовых. Однако интересный факт: Александр III выкупил картину "Христос и грешница" еще до открытия выставки и тем самым снял все цензурные ограничения на творчество Поленова.

"Интеграция региона в "Императорский маршрут" будет способствовать развитию межрегиональных связей", — подчеркнула председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

В настоящее время в филиале Государственного исторического музея в Туле действует выставка "Романовы".

Как сообщалось, в конце июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали соглашение о вхождении региона в проект "Императорский маршрут". Участие в нем позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Тульская область стала 22-м регионом, присоединившимся к проекту.