"Мы ставим себе в задачи выйти на показатели 2019 года. В 2019 году мы приняли 3 млн 258 тыс. человек", — сказал он.

По словам Пантелеева, только за первое полугодие текущего года регион принял около 2 млн туристов – почти столько же, сколько за весь 2020 год.

"За первое полугодие мы показали турпоток больше, чем в 2019 году, почти 2 млн человек. Чтобы выполнить показатели 2019 года, нам осталось принять 1,3 млн человек, это более, чем реально", — отметил вице-губернатор.

По словам Пантелеева, благодаря развитой туристической инфраструктуре Тюменская область потеряла из-за пандемии меньше, чем другие регионы.

"Безусловно, мы понесли большие потери, на какое-то время турпоток в 2020 году вообще остановился. Но, тем не менее, 2 млн туристов мы смоли принять, это очень хорошие показатели по сравнению с другими областями", — сказал он.

При этом Пантелеев отметил значительное изменение структуры турпотока в пандемийный год.

"Если посмотреть наш турпоток, то 42% это был деловой турист и 58% — те, кто приезжает отдыхать, приезжают в санатории, на термы; те, кто приезжает к родственникам, учиться, то есть другие виды туризма. В прошлом году у нас только 6% составил деловой туризм", — подчеркнул Пантелеев.

По мнению представителя региональных властей, наиболее привлекательны для туристов термальные комплексы региона, а также историческое наследие Тюменской области.