Двух человек, ехавших в полувагоне грузового поезда, заметили работники железной дороги на станции Бирикчуль.

"С целью пресечения административного правонарушения и предупреждения травматизма, сотрудники транспортной полиции предприняли меры по остановке поезда на станции Аскиз, где совместно с работниками ведомственной охраны железной дороги задержали двоих мужчин. Ими оказались туристы — 29-летний житель Пермского края и 26-летний житель Новосибирска, предпочитающие путешествовать по городам на попутном транспорте", — говорится в сообщении.

Они добрались автостопом из Новосибирска до Новокузнецка, откуда, желая сэкономить деньги, планировали доехать до Абакана в полувагоне грузового поезда.

Транспортные полицейские доставили задержанных в дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России, где составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Самовольный проезд в грузовом поезде).