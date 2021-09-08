"Кордон "Озерный" на Курильском озере снова принимает туристов. Самое посещаемое место в Южно-Камчатском заказнике вновь открыто для гостей", — говорится в сообщении.

На кордоне завершены следственные действия, связанные с крушением вертолета Ми-8. Воздушное судно, которое подняли со дна озера в понедельник, вывезено с заповедной территории. Экскурсии в мир медведей, нерки и вулканов возобновятся 9 сентября.

"Кордон "Озерный", где традиционно собирается большинство участников однодневных экскурсий и многодневных маршрутов по периметру Курильского озера, возобновляет работу в обычном режиме. Как и прежде у нас в приоритете — безопасность туристов, которую обеспечивают государственные инспекторы Кроноцкого заповедника", — цитирует пресс-служба заместителя директора заповедника Романа Корчигина.

С кордона "Озерный" путешественники смогут совершить обзорную водную экскурсию к устью реки Хакыцин, где расположено одно из крупнейших нерестилищ нерки на Курильском озере, и собираются на рыбалке несколько десятков медведей, посмотреть на живописные лавовые острова. Также они могут отправиться в пешие походы на сопку Домашняя, с которой открывается панорама на озеро и вулканы, или в бухту Северная, посетить пемзовые скалы Кутхины баты или побывать на рыбоучетном заграждении Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, где ученые подсчитывают заходящую на нерест нерку.

Как сообщалось, утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вертолетные туры на Курильское озеро были приостановлены после авиакатастрофы. Курильское озеро, самое глубокое на Камчатке (максимальная глубина его 316 м), — один из самых популярных природных объектов полуострова. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.