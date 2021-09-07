"С 7 сентября иностранным туристам разрешен въезд в страну без соблюдения двухнедельного карантина, для этого они должны пройти полный курс вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными министерством здравоохранения Канады", — пишет издание.

Как отмечает портал, речь идет о вакцинах компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Курс должен быть завершен как минимум за 14 дней до предполагаемой поездки в Канаду. Кроме того, туристы должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до прилета, а также зарегистрироваться в специальном приложении для путешественников ArriveCAN.

По прибытии пассажиров выборочно будут отправлять на экспресс-тест на коронавирус.

Что касается российских туристов, то посетить страну они смогут только с ПЦР-тестом и соблюдением двухнедельного карантина, поскольку "Спутник V" не включен в перечень разрешенных Минздравом Канады.

Прямого авиасообщения между РФ и Канадой нет, добраться туда можно со стыковками через ряд городов Европы.