"На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже Пушкинских карт. Обращаем внимание, что схема мошенническая. Пушкинская карта именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по Пушкинской карте, также именные", — сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Она отметила, что "даже если вы воспользуетесь этим предложением, посетить спектакль или выставку по билетам, купленным на другое имя, не удастся — при посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие".

Любимова также сообщила, что с момента запуска программы, "Пушкинскую карту" оформили 1,5 млн человек, самыми популярными учреждениями для посещения стали театры.

"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

Каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры, всего в программе примут участие 800 учреждений культуры, а посетить их смогут, как ожидается, около 13 млн человек.