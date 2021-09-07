"Мы были на туристическом комплексе "Архыз" и очевидно, что там происходят существенные изменения, развивается курорт Карачаево-Черкесии. Мы со своей стороны сегодня приняли определенные решения, которые позволят курорту и дальше развиваться, привлечь дополнительные инвестиции и быть центром туристического комплекса Северного Кавказа", — сказал Новак на церемонии запуска газопровода "Карачаевск-Теберда".

Вице-премьер отметил активное развитие Карачаево-Черкесии за последние 10 лет, в том числе в сфере туризма, здравоохранения и образования.

Как сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии, за минувший год республику посетило 1 млн 540 тыс. туристов, это в три раза больше численности населения республики. На "Архызе" побывало более 500 тыс. отдыхающих. Общая протяженность трасс на "Архызе" составляет около 30 км. Горнолыжный сезон 2020/2021 курорт завершил с приростом посещаемости 67%.

"Представители руководства ВТРК "Архыз" и ОА "Архыз Синара" говорили о том, с учетом возможностей курорта и его популярности целесообразно увеличить пропускную способность объектов инфраструктуры ВТРК "Архыз". Это возможно сделать за счет объединения трех курортных поселков: "Романтик", "Лунная Поляна" и "Дукка" в "кольцо", тогда общая протяженность канатных дорог и трасс составит 127 км. Это также решит время от времени возникающую сейчас проблему загруженности канатных дорог – в часы пик время ожидания в очереди составляет около 10 минут. Важным показателем перспектив курортной зоны является и высокий уровень возвратного туристического потока — он составляет около 60%", — говорится в сообщении.