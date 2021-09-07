"Мы надеемся, что внутренний рынок будет продолжать показывать хорошую динамику, и оставшуюся часть года мы как группа продолжим перевозить пассажиров по внутреннему сегменту больше, чем в 2019 и 2020 годах", — сказал Напольнов.

"Международный сегмент — отдельная история. Его динамика будет зависеть от возобновления полетов, от решений оперативного штаба при правительстве и от возможности и желания принимать российских туристов в других странах мира, — добавил он. — Понятно, что, если российская вакцина будет признана, это будет большим катализатором для восстановления международного трафика".

"Конечно, это не произойдет в один день, но это будет большим катализатором, чтобы постепенно, за какое-то вменяемое время восстановить значительную часть международной сети. При этом понятно, что в целом международное авиасообщение, в том числе и сегмент трансфера, будет восстанавливаться достаточно долго. Здесь каких-то завышенных ожиданий нет", — заявил Напольнов.