Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в ходе посещения обновлённой набережной сообщил премьеру, что в настоящее время разработан проект дальнейшей реконструкции существующей набережной на участке от улицы 2-й Садовой до Большой Садовой, его общая стоимость составляет 2 млрд 400 млн рублей.

"Просим поддержать начало строительства набережной в следующем году", — попросил Бусаргин премьера.

В свою очередь Мишустин отметил, что в настоящее время более половины жителей населения России живёт около набережных, и создание таких точек притяжения является важнейшим направлением для любой агломерации.

"Я думаю, что мы обязательно поддержим этот проект", — сказал он.

Мишустин отметил, что вместе с региональными властями надо отработать проектно-сметную документацию.

"Пожалуйста, используйте активнее в том числе и те инструменты, которые на сегодняшний день региону предоставлены — это и инфраструктурные займы, и облигации", — распорядился глава правительства.

Он подчеркнул, что достижение национальных целей, которые поставил президент РФ, без формирования комфортной городской среды "просто невозможно".

"Абсолютно точно это надо делать. И ещё раз хочу поблагодарить вот за этот красивый проект. Место просто замечательное... Надеюсь, что и саратовцам это понравится", — похвалил глава кабмина обновлённую набережную.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений на набережной Саратова началась в 2006 году. За период с 2006 по 2021 год в эксплуатацию было введено четыре участка общей протяженностью более 2,4 тысячи метров.

Также была благоустроена сама территория набережной: там появились тротуары, детские площадки, кафе, наружное освещение и зелёные насаждения. Кроме этого, был благоустроен первый городской пляж.

Общая протяженность набережной Саратова после завершения работ составит около 5,2 километра.