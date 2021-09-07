Он сослался на анализ, проведенный управлением экономики и имущественных отношений города. По его словам, всего за восемь праздничных дней 15 локаций превратились в площадки для 45 массовых мероприятий, их гостями стали более 124 тыс. человек.

"Августовские мероприятия суммарно принесли в городскую экономику оценочно более 900 млн рублей", — отметил Денисов.

Градоначальник подчеркнул, что главное конкурентное преимущество Калуги — туризм, связанный с космической историей города.

Главные торжества, посвященные 650-летию со дня основания Калуги, пришлись на последнюю декаду августа.