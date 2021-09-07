"В ближайшее время планируем обсудить с белорусской стороной, чтобы все "Ласточки" были 10 вагонов. Рано или поздно спрос на поездки нас к этому приведет. Сейчас надо согласовать баланс поездов", — сказал он.

Между Москвой и Минском курсируют пятивагонные "Ласточки", при этом РЖД с сентября увеличили составность одной из "Ласточек", поставив на маршруте сдвоенный состав из 10 вагонов.

"Планируем заменить пятивагонные "Ласточки" на новые десятивагонные поезда повышенной комфортности. В ближайшее время ждем поставку с завода трех таких поездов. Две "Ласточки" планируем заменить на направлении Москва- Минск", — сказал Пегов.

"С направлением для третьего состава в настоящее время определяемся", — добавил он.

"Всего до конца года ожидаем поставку еще четырех таких поездов. Это позволит нам обновить подвижной состав на ряде направлений, включая Москва — Смоленск и Москва — Нижний Новгород", — отметил Пегов.

Ранее РЖД обсуждали несколько вариантов увеличения пассажиропотока на маршруте Москва-Минск, включая увеличение числа рейсов "Ласточек".

РЖД 30 апреля отправили в первый рейс скоростной международный поезд "Ласточка" между Москвой и Минском. Пассажирам доступны три класса обслуживания — бизнес, эконом и базовый.