"Надеюсь, что полеты возобновятся в ближайшее время, когда Росавиация убедится в 100-процентной гарантии их безопасности. Задачи Росавиации предельно ясны — случилась трагедия, в ее причинах нужно разобраться и устранить замечания, прежде чем полеты возобновятся. Отчет об устранении замечаний авиакомпанией представлен", — сказал Солодов.

Он отметил, что авиакомпания является важнейшим партнером региона для перевозок внутри края.

"Я как руководитель региона, конечно, заинтересован в работе таких крупных операторов. Для меня "Витязь-Аэро" — важнейший партнер. У них есть 23 вертолета, а у нас вертолет — это основа перемещения по полуострову. Компания много инвестировала в развитие — построен аэровокзальный комплекс, качественная вертолетная площадка, сейчас строится взлетно-посадочная полоса. Мы поддерживаем "Витязь-Аэро" и через механизм ТОР, и через субсидирование перелетов", — добавил губернатор.

Как сообщалось, утром 12 августа Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

13 августа авиакомпания приостановила пассажирские авиаперевозки в межмуниципальном сообщении и перевозки туристических групп в соответствии с решением Росавиации.