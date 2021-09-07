"Мы сейчас Камчатку прорабатываем, с Якутией общаемся тоже, но это уже к следующему году", — сказал Демура.

Он добавил, что туроператор планирует возродить такое направление внутреннего туризма, как Хакасия.

"Хакасию тоже смотрим. Там идут стройки, отели новые открываются, развивается промышленный туризм – в частности, мы совсем недавно открывали Саяно-Шушенскую ГЭС для туризма", — пояснил топ-менеджер туроператора.

Демура также заверил, что все существующие направления внутреннего туризма в следующем году сохранятся.

"Это три направления — в дополнение к тому, что уже есть по внутреннему туризму, и ни одно из российских направлений мы закрывать не собираемся", — подчеркнул он.

TUI Россия при поддержке Ростуризма с 2020 года начал запускать чартерные программы в регионы России, куда прежде не было массового потока туристов. Это Бурятия, остров Сахалин, Мурманская, Тюменская области и другие регионы. 13 сентября первый туристический чартер прилетит в Казань.