"Реконструкция дороги Даховская — Лагонаки завершена. Работы были проведены в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие республики Адыгея". Здесь заменено дорожное полотно, установлены барьерные ограждения, обустроены смотровые площадки, противоаварийные съезды, также трасса защищена от оползней", — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в соцсетях.

Как уточнили в правительстве региона, длина реконструированного участка составила 11,1 км. Стоимость работ около 475 млн рублей. Дорога переведена в III категорию: расчетная скорость движения по ней составляет 50 км/ч, она имеет 2 полосы движения шириной 3,5 метра каждая.

Глава Адыгеи напомнил, что ранее была реконструирована дорога, ведущая к другому горному объекту — поселку Гузерипль. Также продолжается строительство автодороги из Гузерипля к плато Лагонаки, которая закольцует две горные трассы. Всё это значительно повысит комфорт и безопасность для жителей и гостей региона, подчеркнул он.