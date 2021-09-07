"У нас сейчас пилотная чартерная цепочка, мы планируем шесть рейсов туда-обратно каждые пять дней, то есть примерно полтора месяца. В рамках этой программы мы планируем привезти примерно 1,5 тыс. туристов", — сказал Демура.

"Почему она пилотная? Это межсезонье, мы хотим попробовать, протестировать спрос с тем, чтобы отработать зимнюю цепочку и летнюю. Основная программа планируется на Новый год и на летний сезон", — пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что в регионе созданы все условия для комфортного пребывания туристов: развитая инфраструктура, хорошие отели и рестораны, логистика, сувенирная продукция. Тем не менее, проблема с загрузкой чартеров существует.

"С загрузкой чартерных рейсов непросто, скажу честно, потому что нам приходится ломать стереотип о Тюмени как о крае суровых нефтяников. Тут нет никаких весомых проблем с точки зрения логистики, инфраструктуры, безопасности, уровня отелей, питания, — все реально хорошо, лучше, чем во многих других регионах. Но имидж катастрофически бьет по привлекательности, потому что, к сожалению, люди думают, что это Крайний Север, что это вышки нефтяные, что это вечная мерзлота. Поэтому наша задача – просветительская. Мы должны этот имидж как-то менять, совместно продвигать, показывать – как турпродукт", — считает Демура.

Руководитель TUI уверен, что "пакетные" туристы принесут значительную прибыль региону.

"Полторы тысячи пакетных туристов оставляют в регионе порядка 50 млн рублей. Это не транзитный поток, это люди, которые потребляют отели, рестораны, экскурсии, дают зарабатывать местному бизнесу, поэтому я думаю, что это и есть тот правильный турпоток, который нужно считать", — подытожил Демура.

Первый рейс в рамках чартерной программы прибыл во вторник из Москвы в Тюмень, на его борту было более 100 туристов из центральных регионов России. Чартерная программа реализуется туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма и правительства Тюменской области.

Для туристов в Тюмени разработано десять экскурсионных программ. Они смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и даже научиться их готовить.